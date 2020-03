Roma, Fonseca già si gode la pausa forzata

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il weekend di riposo che attende la Roma fa sorridere Fonseca. Lo slittamento del match con la Sampdoria, inizialmente in programma domenica e ora spostato al 15 marzo, permette al tecnico portoghese di recuperare con più tranquillità sia Pellegrini che Diawara.

Anche perché il 12 marzo si gioca a Siviglia l’andata degli ottavi di Europa League e presentarsi con almeno uno dei due centrocampisti a disposizione permetterebbe all’allenatore di sopperire all’assenza di Veretout, squalificato per primo match contro gli andalusi. Al momento chi ha più possibilità di giocare è Pellegrini.

Per Zappacosta se ne riparlerà dopo la sosta per gli impegni delle nazionali di fine marzo. Curiosità: il possibile slittamento della prossima giornata di campionato, permetterebbe alla Roma di evitare la trasferta di San Siro contro il Milan a cavallo delle due gare degli ottavi di Europa League contro il Siviglia.

Capitolo Friedkin, il mantra è sempre quello: no news, good news. In chiusura la due diligence comprensiva della stesura dei contratti. Considerando che sono 12 le società in questione, più le due partecipate allo sviluppo dello stadio, il drafting – ossia la stesura degli accordi – necessita inevitabilmente di tempi tecnici. Siamo ormai arrivati alle battute finali.

(Il Messaggero, S. Carina)