Roma, Fonseca studia la soluzione ritiro

ULTIME NEWS AS ROMA – La prossima settimana si saprà quando Fonseca e la sua Roma potranno riprendere gli allenamenti. La data ipotizzabile è dopo il 20 aprile, sempre che non ci siano controindicazioni.

Il club giallorosso d’altronde ha espresso pubblicamente la propria posizione: è favorevole a concludere il campionato. L’obiettivo del tecnico portoghese a questo punto sarà quello di fare un lavoro sulla velocità e sulla brillantezza dei giocatori.

Non ha molto senso lavorare sul fondo, quando bisognerà restare in condizione per due mesi a ritmi molto intensi. Nei prossimi giorni sarà studiato dunque il nuovo programma della preparazione. È molto probabile che ai giocatori sia imposto il ritiro, come in ogni estate a inizio stagione.

Potrebbero farlo a Trigoria oppure in un località fuori Roma, è un’ipotesi che si sta valutando. L’obiettivo sarebbe quello di isolare i giocatori e limitare il pericolo di contagi.

(Corriere dello Sport, G. D’Ubaldo)