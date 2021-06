Roma forte su Daka, bomber scoperto dal computer. Piace anche Rashica del Werder

AS ROMA NEWS – Oggi sono due i nomi che escono dai giornali per l’attacco della Roma. Il primo è ancora Patson Daka, 22 anni, centravanti del Salisburgo che sembra essere un obiettivo concreto dei giallorossi.

Per molti l’attaccante 22enne dello Zambia, scrive il Corriere della Sera (G. Piacentini), finito nel mirino della Roma, è destinato a ripetere la carriera di Erling Haaland. Come il norvegese, infatti, sembra nato per fare gol e come lui si è affermato nel Salisburgo con cui, finora, ha realizzato 68 gol (e 27 assist) in 125 partite.

Daka è ambidestro, forte fisicamente, velocissimo e dotato di un buon colpo di testa: qualità oggi visibili ad occhio nudo, ma quando aveva appena 12 anni portate alla luce da un software. Lo zambiano, infatti, è un “prodotto” della Red Bull, cresciuto nell’Academy di Lefering, dove è stato scoperto grazie a un’analisi dei filmati che non è stata fatta dagli scout ma da un computer.

Ha contratto fino al 2024 e il Salisburgo vorrebbe tenerlo per non fare l’errore fatto con Haaland, perso per “soli” 20 milioni: la Roma deve convincere gli austriaci a cambiare idea. In alternativa dal Werder Brema retrocesso può arrivare Milot Rashica. Ha 24 anni anni ed è soprannominato con molta enfasi “il Messi kosovaro”. Ha il contratto in scadenza nel 2022, il club tedesco sarebbe pronto a venderlo per circa 12 milioni, anche se su di lui sembra esserci forte l’Aston Villa.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport