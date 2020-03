Roma, Friedkin operativo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – New York chiama Roma e il lavoro continua su due fronti. Le firme non sono ancora arrivate, ma Pallotta e Friedkin, soprattutto i loro advisor e i rispettivi legali, non si sono mai fermati. L’obiettivo, del resto, è comune: il signing. Che può arrivare anche presto: oggi, domani, a ore insomma. O più avanti, aspettando fino al nuovo weekend.

Le carte sono pronte, così come il piano da mettere in atto per il club, in attesa del closing per il quale i tempi non saranno lunghissimi (9 anni fa passarono 4 mesi). Qualche settimana, non di più. Da prendere di petto in fretta sono invece i conti dell’ultima semestrale. Che non aiutano la programmazione sportiva, al momento senza la certezza di partecipare alla prossima Champions.

La priorità è bypassare – in caso di mancato ottenimento della Champions per il 2° anno di fila – le stringenti norme del Fair Play Finanziario: perdendo 70 milioni (ricavi da botteghino, sponsorizzazioni e traguardi sportivi) sarebbe necessario avere più tempo per rientrare nei paletti posti dalla Uefa. Una sorta di paracadute che ad esempio la serie A già prevede per le squadre che retrocedono in B.

La vecchia strada delle plusvalenze sarà parzialmente percorribile. Da escludere che il nuovo proprietario possa presentarsi con la cessione di Zaniolo o Pellegrini: non sarebbe certo il miglior biglietto da visita. Il tycoon dovrà insomma cercare un’intesa.

La carta di riserva potrebbe diventare l’aumento di capitale in atto (Pallotta ha già versato 80 milioni e Friedkin ne metterà subito 30 per coprire le perdite, poi altri 20 sul totale di 150). Di solito non viene considerata, ma anticiparne il completamento (c’è tempo sino a dicembre 2021) passerebbe come segnale di buona volontà in ottica risanamento.

(Il Messaggero, U. Trani)