ULTIME NEWS AS ROMA – “Friedkin riapre la trattativa con Pallotta“. Apre così l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che oggi riprende l’indiscrezione lanciata ieri dalle pagine di Milano Finanza.

Il magnate texano, scrive il giornale sportivo romano oggi in edicola, è disposto a rivedere le condizioni di pagamento (cash upfront, cioè tutto e subito) ma non l’ultima cifra proposta: 490 milioni per Pallotta e suoi soci (ma comprensivi dei debiti, per cui il bostoniano ne uscirebbe con una perdita rispetto agli investimenti fatti) e 85 come aumento di capitale per finanziare il necessario piano di rilancio sportivo del club.

Adesso la palla passa di nuovo a Pallotta, che dovrà dare una risposta in tempi brevi a Friedkin. Il texano ha fatto un altro passo verso la Roma, ma non è detto che possa bastare per convincere il suo attuale proprietario.

Fonte: Corriere dello Sport