Roma, futuro Vlahovic

AS ROMA NEWS – “Futuro Vlahovic”. Titola così l’edizione odierna de Il Romanista in prima pagina, che torna a parlare del centravanti della Fiorentina come attaccante del destino giallorosso.

Il giocatore serbo, 20 anni, era stato già cercato dalla Roma durante lo scorso mercato come confermato dallo stesso ds della viola, Daniele Pradè, che ha raccontato di un’offerta “importante” da parte dei giallorossi che però era stata rispedita al mittente.

Stando a quanto rivela Il Romanista, l’assalto a Vlahovic è solo rimandato. Non a gennaio, essendo la rosa già coperta in quel ruolo, ma a giugno. L’attaccante infatti non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, e c’è già stato un incontro col suo procuratore.

Dusan Vlahovic ha mostrato notevoli progressi nel corso di questa parte di stagione: con l’arrivo di Prandelli alla guida della squadra viola è diventato il titolare dell’attacco e ha mostrato grande carattere nonostante la giovane età. Alla Roma il giocatore piace, e ora toccherà a Tiago Pinto studiare le mosse per portarlo a Trigoria la prossima estate.

Fonte: Il Romanista