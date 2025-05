Roma-Gasp: ci siamo! Il tecnico apre ai Friedkin, Ranieri sarà il garante

La Roma ha rialzato il tiro su Gian Piero Gasperini e questa volta l’apertura c’è stata davvero. Dopo settimane di contatti sotterranei e tentativi andati a vuoto, il tecnico dell’Atalanta ha detto il primo sì: non una firma, non ancora, ma una disponibilità che sa di svolta.

È la seconda virata sul dossier allenatore nel giro di pochi giorni: tramontata la suggestione Fabregas – con il Como che ha ribadito il suo no categorico alla partenza dello spagnolo – i Friedkin sono tornati sul primo amore. E stavolta Gasperini ha risposto: «Parliamone».

Un’apertura figlia anche del confronto avuto proprio ieri con la dirigenza dell’Atalanta al completo. I segnali sono chiari: il ciclo a Bergamo può dirsi al capolinea. E la Roma, che per giorni ha accarezzato sogni alternativi tra suggestioni e realtà (Sarri, Allegri, Mancini), ha deciso di rompere gli indugi.

Fondamentale, ancora una volta, la mediazione di Claudio Ranieri, che ha riallacciato i rapporti con il tecnico di Grugliasco – con cui condivide un rapporto personale di stima e amicizia – subito dopo l’incontro tra Gasp e i Percassi. I due hanno iniziato a discutere di cifre e prospettive. Sul tavolo c’è un triennale importante (si parla di 5-6 milioni a stagione più bonus), ma anche la richiesta di garanzie tecniche: l’allenatore vuole una rosa costruita su misura per il suo calcio.

Non è la prima volta che Gasperini sfiora la panchina della Roma: già nel 2019 fu molto vicino a firmare dopo il secondo addio di Ranieri, salvo poi rinnovare con l’Atalanta all’ultimo. Oggi, però, lo scenario sembra maturo per un epilogo diverso. I Friedkin sono stati avvistati tra Pisa e la Francia, ma nelle prossime ore è atteso un ritorno a Roma per chiudere l’affare in presenza.

Ranieri, premiato ieri in Campidoglio, ha lasciato intendere che l’annuncio non è lontano: «Non dico il nome, ma sarà una scelta valida. Dateci fiducia». Parole che sembrano già un’investitura.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Corriere dello Sport