ROMA-GENOA 0-0: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non riesce a battere il Genoa per colpa di Abisso e del VAR, che nel finale annullano un gran gol di Zaniolo per un contrasto di gioco giudicato regolare dall’arbitro prima dell’intervento di Nasca.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 -Il Genoa non tira mai in porta, lui fa praticamente da spettatore al match.

Mancini 5 – Solito cartellino giallo e tanta approssimazione quando cerca di spingere sulla destra giocando da terzino.

Smalling 6 – Altra prestazione solida e attenta. Peccato per quel gol sbagliato che avrebbe cambiato l’inerzia del match.

Ibanez 6 – Gioca tutto sommato una partita discreta, anche se nel finale perde lucidità.

Karsdorp 5 – Troppi errori di precisione. Dal 72′ Veretout 5 – Entra in campo senza dare sostanza e qualità alla manovra.

Sergio Oliveira 6 – Gioca una buona partita, e viene sostituito forse con troppa fretta. La sua qualità in zona gol sarebbe servita alla Roma nel finale di gara. Dal 57′ Felix 6 – Fa espellere Ostigard con una sua accelerazione.

Cristante 4,5 – Lento, impacciato, impreciso. Non può essere il regista di questa Roma.

Mkhitaryan 6 – Cerca di accendere la luce con le sue giocate di qualità, ma spesso predica nel deserto.

Maitland-Niles 5 – Parte bene spingendo tanto su quella fascia. Poi però colleziona una serie di errori che pesano sulla sua prestazione. Dal 57′ El Shaarawy 5,5 – Entra in campo con un bel piglio, ma finisce per sbagliare una serie di conclusioni dal limite.

Zaniolo 8 – Il suo gol da campione avrebbe deciso la partita. Peccato che questo calcio malato rovini la sua festa e quella dei tifosi della Roma. Palese ormai l’accanimento arbitrale che c’è verso questo ragazzo.

Abraham 6 – Si batte come un leone, ma oggi gli manca la sua tipica zampata.

JOSE’ MOURINHO 5,5 – Qualche decisione discutibile nei cambi. La Roma oggi ha faticato parecchio, sbagliando ancora troppo con diversi errori tecnici. Ma la partita l’avrebbe vinta senza il protagonismo degli arbitri.

ABISSO – NASCA 0 – Quello che è successo oggi è la dimostrazione che il calcio rischia di essere definitivamente distrutto dal VAR, che invece di aiutare a rendere più equo lo svolgimento del match rischia di incidere in modo ancora più pesante sui risultati del campo.

Giallorossi.net – A. Fiorini