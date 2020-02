Roma-Gent, le probabili formazioni dei quotidiani: Santon torna a destra. Perez con Pellegrini e Kluivert

AS ROMA NEWS – Queste le probabili formazioni della Roma che questa sera affronterà il Gent nel match di andata di Europa League.

Per i prinicipali quotidiani dovrebbe tornare Santon a destra con Kolarov a sinistra, mentre a centrocampo rientra Cristante al fianco di Veretout. In attacco tocca a Carels Perez, con Pellegrini trequartista e Kluivert a sinistra. In attacco confermato Dzeko.

Ma non tutti i giornali sono d’accordo: Spinazzola a destra, Fazio centrale al posto di Mancini e Mkhitaryan a sinistra le possibili sorprese.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

LEGGO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

LA REPUBBLICA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko