Roma, i Friedkin preparano un grande acquisto prima degli Europei: spunta Hazard

AS ROMA NEWS – Con i Friedkin non si può mai sapere cosa sta per accadere sul mercato. Occhio alle sorprese che potrebbero piovere dal cielo così, inaspettate, esattamente come successe per Mourinho qualche settimana fa.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), i texani stanno preparando un grande acquisto e lo vorrebbero annunciare prima degli Europei. Tra i possibili sondaggi quello col Real Madrid per il prestito oneroso di Eden Hazard che nello scacchiere sostituirebbe proprio Mkhitaryan, che potrebbe non rinnovare con la Roma.

Hazard, 30 anni, è un attaccante belga che dopo una lunga e sfolgorante carriera con il Chelsea si è trasferito al Real per la cifra record di 100 milioni di euro. Ma con la maglia degli spagnoli, il belga riesce a incidere poco per via di numerosi infortuni che ne hanno frenato in maniera pesante il rendimento.

L’attaccante ha già fatto sapere di voler andar via. “Vorrei lavorare di nuovo con Mou. Mi sentii in colpa per il suo esonero al Chelsea”, ha dichiarato un paio di anni fa. L’occasione c’è anche se in pole c’è il Chelsea. Il ricchissimo ingaggio del 30enne (15 milioni a stagione) sarebbe attutito dal decreto crescita e dal Real che pagherebbe parte dello stipendio.

Fonte: Leggo