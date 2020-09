Roma, si pensa a Scamacca come vice Milik. E Fazio si riavvicina al Cagliari

AS ROMA CALCIOMERCATO – In attesa della firma di Milik che renderà ufficiale il cambio di attaccanti titolari all’interno della squadra, la Roma deve cominciare a pensare anche a un centravanti di scorta che possa alternarsi nei momenti di bisogno col polacco.

L’idea che si sta valutando a Trigoria è quella che porta il nome di Gianluca Scamacca. Una vecchia conoscenza da quelle parti. Il giovane attaccante del Sassuolo e della nazionale under 21 azzurra è infatti cresciuto nel vivaio della Roma prima di decidere di lasciare i giallorossi per cominciare una nuova avventura all’estero, ed esattamente al PSV.

Scamacca comunque sarebbe ben felice di tornare a Trigoria: dopo il passaggio al Sassuolo, l’attaccante romano è finito in prestito all’Ascoli dove ha disputato una buona stagione, collezionando 33 presenze e 9 gol. I giallorossi potrebbero dunque decidere di puntare su un giovane di prospettiva per il ruolo di vice-Milik, affare possibile in prestito con obbligo di riscatto, una formula molto utilizzata in questo mercato.

Intanto Federico Fazio si riavvicina al Cagliari: i sardi stavano puntando forte su Godin, ma nelle ultime ore hanno cominciato a trovare difficoltà nel chiudere l’affare. Ecco perchè sono stati riallacciati contatti con la Roma e col difensore argentino, che Di Francesco conosce molto bene e gradirebbe avere con sé nella sua nuova avventura in terra isolana.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Sky Sport