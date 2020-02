Roma: il club non condivide le parole del ds Petrachi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un fiume in piena il Petrachi che si è visto ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione di Perez, Villar e Ibanez. Ma la Roma sembra non essere d’accordo con le parole del ds, almeno stando a quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport.

Il direttore sportivo giallorosso si è prima scagliato contro la stampa accusata di scrivere “cazzate” e di raccontare “calunnie” nei suoi confronti. Poi ha parlato apertamente del passaggio di proprietà affermando: “Non pensate che arrivi Paperon de’ Paperoni e compra chissà chi. Il progetto è partito 6 mesi fa e non cambia“.

Pensieri e parole che, riferisce il quotidiano oggi in edicola, sono rispettate dal club ma che non sono state condivise appieno.

(Gazzetta dello Sport)