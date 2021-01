Roma, il piano Reynolds

NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha sbaragliato la concorrenza ed è arrivata a dama per Bryan Reynolds, e c’è riuscita, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), per due ragioni.

La prima sono i buoni rapporti fra la famiglia Friedkin e quella Hunt, proprietaria dei Dallas. La seconda invece è la formula offerta dai giallorossi, che lo hanno voluto subito a Trigoria. La Juventus invece, priva di uno slot libero per extracomunitari, lo avrebbe girato al Benevento.

In ogni caso il Dallas incasserà 7milioni più il 15% su una eventuale futura rivendita, mentre alle commissioni penserà la Roma. E adesso, probabilmente nel fine settimana, Reynolds potrà abbracciare l’universo giallorosso, avendo dovuto dribblare prima la positività al Covid (ha già due tamponi negativi, gli manca il terzo, poi partirà, via New York) e poi la normativa fiscale, da armonizzare fra quella statunitense e quella italiana, favorita ora dal Decreto Crescita.

Il texano dovrà imparare l’italiano, scoprire una nuova alimentazione, assorbire una nuova preparazione e assimilare una nuova predisposizione tattica. Posizione del corpo, marcatura sull’uomo, copertura degli spazi, tempi di gioco, diagonali. Tutte qualità fondamentali nel calcio italiano.

Fonte: Gazzetta dello Sport