Roma, il ritorno del Faraone

AS ROMA NEWS ULTIME – Nonostante la quotidianità di El Shaarawy sia rappresentata dallo Shanghai Shenua, 4 gol in 13 partite, il rapporto con l’Italia non si è mai davvero interrotto.

Stephan è tornato nella Capitale ogni volta che ha potuto, complice un adattamento non semplicissimo e la paura legata all’epidemia per il coronavirus. Roma è rimasta al centro dei suoi pensieri, non è un mistero che a gennaio c’era stato un tentativo di tornare in giallorosso, anche se le condizioni non erano ottimali.

Unico ostacolo il suo ingaggio attuale: l’attaccante percepisce 14 milioni netti a stagione per tre anni, una cifra che persino in Cina è diventata fuori mercato per via del tetto salariale che è stato imposto ad inizio anno. Pur di tornare il calciatore sarebbe pronto a fare uno sconto sostanzioso alla Roma, rientrando nei parametri del club per un contratto almeno triennale.

(Gazzetta dello Sport, M. Cecchini)