Roma in vendita. Baldini si occupa della cordata sudamericana, Baldissoni lavora alla pista araba

ULTIME NEWS AS ROMA – Grandi manovre intorno alla Roma. Il club, non è una novità, è stato messo in vendita da James Pallotta dopo che l’affare stadio non ha mai preso il volo e ora che i suoi soci si stanno smarcando dall’investimento. Nelle ultime ore stanno uscendo diverse manifestazioni di interesse, che non arrivano solo dagli Stati Uniti.

BALDINI AL LAVORO SULLA PISTA SUDAMERICANA – Stando a quanto rivela oggi Il Messaggero (S. Carina), Franco Baldini, uomo di fiducia di Pallotta, non sta lavorando solo al mercato, ma si sta occupando in prima persona del gruppo sudamericano interessato all’acquisto della Roma.

BALDISSONI E LA PISTA ARABA – L’altro braccio destro del presidente della Roma, Mauro Baldissoni, che ormai da anni si occupa della vicenda stadio, ora si sta muovendo sul versante arabo. Operazioni che necessiterebbero almeno di 6 mesi tra due diligence e proposte varie. L’unico pronto rimane Friedkin al quale però Pallotta non ha più riaperto la porta dopo il no alla proposta di 575 milioni.

Fonte: Il Messaggero