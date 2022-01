Roma, intrigo Kamara. Gazzetta: “Accordo col giocatore”, La Repubblica: “Quasi sfumato”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ultima settimana circa di mercato. Le sorprese non si possono escludere nonostante Mourinho ieri in conferenza stampa abbia ribadito di non attendersi altri regali.

I giornali oggi in edicola non sembrano essere così d’accordo. Per la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), l’affare Kamara non è affatto sfumato come circolato ieri.

Anzi, stando a quanto scrive oggi il quotidiano sportivo milanese, radiomercato parla di un accordo già raggiunto tra la Roma e il calciatore.

Ora se il Marsiglia vuole monetizzare deve mettersi a tavolino la prossima settimana, forte anche del fatto che a giugno dovrà versare 20,4 milioni di euro ai giallorossi per i riscatti di Pau Lopez e Under.

Non è d’accordo invece La Repubblica (A. Di Carlo), che invece parla di affare praticamente sfumato con il gm Tiago Pinto già a caccia di altri obiettivi.

