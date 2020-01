Roma-Juve anche sul mercato: Bernardeschi, Riccardi e Pellegrini sul tavolo

ULTIME NEWS AS ROMA – C’è un Roma-Juventus che si giocherà in campo, tra poche ore, e un altro che si disputerà nelle stanze del calciomercato, dove Paratici e Petrachi proveranno a intavolare di nuovo affari (con relative plusvalenze) tra i due club.

In giallorosso, scrive l’edizione odierna de La Stampa, potrebbe finirci Bernardeschi, attaccante mancino che in bianconero ha stentato a trovare la sua dimensione. La Roma, destinata a cedere Under in estate, è interessata all’ex stella della Fiorentina.

Di contro, la Juventus ha messo gli occhi sui due calciatori più appetibili del club capitolino: Zaniolo e soprattutto Lorenzo Pellegrini. Paratici vorrebbe intavolare uno scambio con i giallorossi usando la pedina Bernardeschi, ma la Roma non ha intenzione di privarsi dei suoi due calciatori più promettenti.

Ecco allora che sul tavolo delle trattative potrebbe finirci di nuovo Alessio Riccardi, il capitano della Primavera vicino alla Juve già la scorsa estate. E non è detto, conclude il quotidiano torinese, che il possibile trasferimento del giovane centrocampista giallorosso non possa avvenire già durante questo mercato di gennaio.

