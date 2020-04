Roma, Kean o Vlahovic se Dzeko non si spalma l’ingaggio

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Tutti i giornali oggi in edicola raccontano come la Roma, alle prese con un bilancio fortemente in negativo, abbia chiesto a Dzeko di tagliarsi ulteriormente l’ingaggio oppure, cosa più probabile, di prolungarlo fino al 2023 per spalmarlo su più annualità.

Dalla risposta di Dzeko dipenderà anche il prossimo mercato di Petrachi. Qualora Edin dicesse no, scrive oggi la “Gazzetta dello Sport” (M. Cecchini) la Roma potrebbe “regalargli” il cartellino per liberarsi del suo pesante stipendio. Ipotesi remota, ma da non scartare a priori.

A quel punto i giallorossi punterebbero su un centravanti più giovane e di prospettiva, con un ingaggio più leggero. I nomi che si fanno sul quotidiano sportivo sono due: il primo è quello di Moise Kean, 20 anni, centravanti dell’Everton, il secondo è quello di Dusan Vlahovic, anche lui 20enne, esploso con la maglia della Fiorentina. Per entrambi la formula sarebbe quella del prestito con riscatto.

Fonte: Gazzetta dello Sport