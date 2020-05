Roma-Kean, si tratta: l’Everton chiede l’obbligo di riscatto. E Under può finire nell’affare

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – La Roma non molla Moise Kean, attaccante ex Juventus che sembra fare gola al club giallorosso. Stando a quanto riferisce il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, il nodo da sciogliere riguarda la formula dell’affare.

L’Everton infatti è disposto a cedere il suo giovane attaccante, col quale non è mai scoppiato il giusto feeling a causa dei comportamenti fumantini del ragazzo, ma chiede l’obbligo di riscatto. La Roma invece è disposta a inserire il semplice diritto al termine dell’anno di prestito oneroso.

Le parti continuano a trattare con la regia di Raiola che spera di portare Kean in giallorosso, magari con Kluivert dirottato altrove: per l’agente movimentare i suoi attaccanti sarebbe un vantaggio. Per il Corriere dello Sport oggi in edicola (R. Maida) non è da escludere che la Roma possa inserire Under nell’affare, calciatore che piace molto a Carlo Ancelotti.