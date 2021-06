Roma, la maglia del 2001 rivive in un’edizione limitata (COMUNICATO AS ROMA)

AS ROMA NEWS – Nel giorno del ventennale dello scudetto della Roma arriva un annuncio ufficiale dai canali social del club giallorosso: la maglia del 2001, quella marchiata Ina Assitalia, verrà riprodotta in edizione limitata.

Questo il comunicato apparso sul sito del club giallorosso: “Baciata dopo un gol, strattonata dagli avversari, sventolata per festeggiare, colpita dal sole e dalla pioggia. La maglia dello Scudetto 2000-2001 è stata una protagonista indimenticabile di quella gloriosa cavalcata.

Abbiamo deciso di celebrarla con una edizione limitata e numerata realizzata da COPA Football, per chi vuole rivivere quelle emozioni indossando nuovamente una delle maglie giallorosse più amate di sempre. La maglia è in 100% poliestere, con il logo AS Roma ricamato e la stampa INA ASSITALIA sul fronte ed è contenuta in un premium box creato ad hoc.

Per assicurarti uno dei 1000 pezzi prodotti, che andranno in vendita dalla prossima settimana, puoi:

Recarti in uno degli AS Roma store, toccarla con mano e prenotarne una

Effettuare il pre-order su https://www.asromastore.com/ (disponibile nelle prossime ore)

Inviare un messaggio via whatsapp a uno dei nostri store, specificando nome, cognome, taglia e negozio di ritiro.

Valmontone Outlet e Parco Commerciale “DA VINCI MARKET CENTRAL”: 3287026005

Store di Via Arenula 82 e Viale Marconi 271: 3450449457

Per tutti gli altri store: 06/50191901