Roma, Lacazette per il dopo Dzeko. Spunta Isak della Real Sociedad

AS ROMA CALCIOMERCATO – Edin Dzeko è destinato a lasciare la Roma a fine stagione, scrive oggi il Corriere dello Sport. Un po’ per l’età (35 anni), un po’ per lo stipendio (14 milioni lordi) – ed anche per la querelle con Fonseca – l’esperienza romanista del centravanti bosniaco sembra essere giunta agli sgoccioli.

Per sostituire l’ex capitano, Tiago Pinto continua a monitorare la situazione di Alexandre Lacazette. Il contratto che lo lega all’Arsenal scade nel 2022, ma l’età (a giugno compirà 30 anni) cozza con la filosofia del “medio e lungo termine” imposta dai Friedkin.

Sulla scrivania del general manager giallorosso è finito così il nome di Alexander Isak. Svedese di origini eritree, il classe ’99 milita nella Real Sociedad dalla scorsa stagione. Con il club basco ha sottoscritto un contratto fino al 2024. In questa stagione l’ex Borussia Dortmund ha collezionato 24 presenze, 12 gol e due assist in Liga.

Fonte: Corriere dello Sport