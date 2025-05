Roma, l’allenatore c’è: resistono Montella e Gasperini, Valverde la scelta straniera

La Roma ha deciso. La caccia al nuovo allenatore è terminata: il club ha già scelto il nome del tecnico a cui affidare la panchina per la prossima stagione. In cima alla dirigenza, la decisione è stata presa e condivisa: manca solo il momento giusto per renderla pubblica.

Come svelato da Claudio Ranieri in un’intervista a Repubblica, il nome resta top secret. Ma una cosa è certa: niente più colloqui, niente altri casting. Il profilo è stato individuato, e spetterà a Dan Friedkin decidere quando annunciarlo.

Intanto, nelle ultime ore si era fatta largo l’ipotesi Maurizio Sarri. Un’ipotesi subito tramontata: l’ex allenatore della Lazio non è mai stato contattato dalla Roma, come confermato da fonti interne al club. Un altro nome da depennare, dopo Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas – che resterà a Como – e Vincenzo Italiano, ormai fuori dai radar.

Sullo sfondo, invece, resta viva la suggestione Gian Piero Gasperini. La Roma ha riflettuto a lungo su di lui, valutandone l’ingaggio per aprire un nuovo ciclo tecnico. Curriculum, esperienza e idee lo rendono il profilo preferito da Ranieri, nonostante le tante condizioni poste dall’allenatore dell’Atalanta per accettare un eventuale approdo nella Capitale. E proprio Sir Claudio, nell’intervista di oggi, ha lasciato intendere qualcosa con un criptico: “Il primo luglio saprete”. Un indizio che porta verso un tecnico attualmente sotto contratto.

Tra le piste in piedi c’è infatti quella che porta a Ernesto Valverde, oggi all’Athletic Bilbao e legato al club basco fino al 30 giugno. L’allenatore spagnolo, stimato da Ranieri (a cui consegnò il famoso “pizzino” dopo Roma-Bilbao), rappresenta la carta internazionale su cui la Roma potrebbe puntare per rilanciarsi.

Infine, attenzione a Vincenzo Montella. Un nome che non è mai uscito davvero dai radar, nonostante l’impegno con la nazionale turca fino al Mondiale 2026. Una candidatura che resta viva e mai smentita ufficialmente.

