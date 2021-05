Roma, Maggiore e Bonifazi nel mirino. Offerta del Lipsia per Kluivert: 12 milioni

AS ROMA NEWS – E’ cominciata l’era Mou, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Tutti gli occhi sono puntati sul mercato, i nomi si susseguono, ma da Trigoria fanno sapere che i profili che sta cercando la Roma non seguono le tracce di alcuni big pur svincolati.

La forbice tra domanda offerta, di giocatori come Wijnaldum e Depay, sembra essere troppo vasta. Discorso più complesso per Matic che è lontano dalla Roma per età e ingaggio. E’ più fondata la pista che porta a Rui Patricio anche se in società si ragione anche su un portiere che conosca già il campionato italiano.

Profilo di sicuro interesse è quello di Giulio Maggiore, 23 anni, centrocampista dello Spezia e della nazionale azzurra under 21. Altro nome nel mirino è quello di Kevin Bonifazi dell’Udinese, difensore centrale di 25 anni che la Roma segue da tempo.

Intanto c’è stato un blitz di Raiola che ha parlato con Tiago Pinto. Si è parlato di tante cose tra cui la possibile cessione di Kluivert. Il Lipsia è pronto ad offrire 12 milioni di euro. Si dovrà approfondire anche il futuro di Calafiori che potrebbe essere ceduto in prestito. Il piatto forte resta quello di Mkhitaryan: il giocatore ha comunicato che ha bisogno ancora di qualche giorno per decidere.

Fonte: Gazzetta dello Sport