Roma, mercato a rischio senza ripartenza

ULTIME NEWS AS ROMA – Clausole rescissorie, parametri zero, tetto degli stipendi e tagli degli ingaggi. Saranno queste le parole d’ordine del prossimo mercato. Studi di settore calcolano una perdita di valore tra il 20% e il 30% dell’indotto calcio in tutte le sue ramificazioni, compresi i valori dei cartellini e dei calciatori.

Dalla Francia arriva la notizia di un interessamento del Paris Saint Germain per Lorenzo Pellegrini, segnalato da Leonardo. La clausola rescissoria non è proibitiva: 30 milioni per un centrocampista di 23 anni con esperienza internazionale e un ingaggio che a Parigi lo renderebbe tra i più economici. Lorenzo, romano e romanista, vorrebbe proseguire nella tradizione dei capitani giallorossi come Totti e De Rossi.

Si deve però lavorare sul contratto. Lui e Zaniolo sono i pilastri su cui costruire il futuro. Una cifra simile è quella che la Roma aveva previsto per Patrik Schick, che al Lipsia ha trovato continuità e rendimento: 7 gol in 15 presenze in Bundesliga e buone prestazioni in Champions. Il Lipsia ha un diritto di riscatto a 29 milioni, esercitabile entro il 30 giugno. Il ds Markus Kroesche, ha parlato alla Bild: “Schick si trova molto bene e immagino che voglia restare”.

