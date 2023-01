Roma, mercato bloccato: le cessioni frenano le richieste di Mou

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dieci giorni di mercato già trascorsi dall’inizio di gennaio, ma per ora non si muove una foglia. Al momento infatti la Roma ha operato solo una cessione, quella del giovane Satriano all’Heracles, in Olanda.

Tiago Pinto è impegnato a trovare una sistemazione a Karsdorp, ma per ora senza successo: le offerte arrivate dall’estero non hanno soddisfatto il gm, che chiede un trasferimento a titolo definitivo. Ma a queste condizioni pare difficile che l’olandese possa muoversi.

Stesso discorso per Vina e Shomurodov, gli altri due giocatori che potrebbero lasciare Trigoria nel corso di questo mercato. Sul primo c’è il pressing del Betis, che però preferirebbe acquistarlo in prestito. Sul secondo insiste il Torino, con la Cremonese sullo sfondo: i granata però nicchiano, non convinti dall’obbligo di riscatto.

Anche il trasferimento di Kluivert al Valencia vive un momento di stallo: non c’è infatti accordo tra il giocatore e il club spagnolo sul contratto che dovrebbe percepire il calciatore dal momento in cui diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Valencia. La Roma attende.

Mercato in uscita bloccato, e di conseguenza anche quello in entrata. Pinto infatti non può muoversi fino a quando non sarà stato fatto posto in rosa dalle cessioni di almeno due di questi giocatori. Mourinho attende: lo Special One vorrebbe avere un difensore di piede mancino e un centrocampista centrale in attesa di capire come sta Wijnaldum. Per ora però le sue richieste sono destinate a restare senza risposta.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero