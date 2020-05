Roma, mercato in affanno. Pallotta chiede aiuto a Baldini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nel momento del bisogno, James Pallotta torna a chiedere aiuto a un suo vecchio amico. Questa mattina sono diversi i quotidiani, da “Il Messaggero” alla “Gazzetta dello Sport” che sottolineano come il presidente giallorosso abbia riallacciato i contatti, mai del tutto chiusi, con Franco Baldini.

La Roma, non è una novità, dovrà vivere un calciomercato particolarmente complesso e delicato. Ci sono diversi esuberi da piazzare, da Pastore a Juan Jesus, tutti con stipendi pesantissimi e perciò di difficile collocazione.

Sarà dunque indispensabile l’aiuto di Franco Baldini, uno che ha le mani in pasta un po’ dappertutto, specialmente in Premier League: lì sono tanti i club che possono permettersi lauti ingaggi, e chissà che la mossa di Pallotta non si riveli azzeccata per aiutare Petrachi nel compito di sfoltire la rosa della Roma.

