Roma, mercato in stand by. Ma i colpi arriveranno

AS ROMA NEWS – Dopo la bomba lanciata con l’annuncio di Mourinho, il mercato della Roma sta vivendo un momento di stasi che comincia a rendere inquieti i tifosi, che con l’arrivo dello Special One si attendevano subito qualche colpo a sensazione.

Anche ieri, per il ventennale dello scudetto, in città non si parlava d’altro, e cioè di un possibile annuncio di un acquisto dei Friedkin per celebrare la ricorrenza. Così non è stato. Le parole di Fienga poi hanno gelato i sogni di gloria, con l’ad che è tornato a parlare di progetto sostenibile e della necessità di tempo per vincere.

Dichiarazioni per la verità comprensibili, visto che anche i Friedkin e Pinto in precedenza hanno sempre utilizzato questi termini, anche per non lanciare inutili proclami o creare troppe aspettative nella tifoseria. Ma gli investimenti verranno fatti: arriveranno giocatori giovani e forti, mentre è più difficile attendersi acquisti roboanti per calciatori over 30 che guadagnano una fortuna.

Mourinho poi è una garanzia: il portoghese non avrebbe mai accettato di allenare una Roma che non ha intenzione di allestire una squadra competitiva. Ricordiamoci che siamo ancora a metà giugno, e che l’inizio del ritiro è ancora lontano. E che alla fine del mercato mancano due mesi e mezzo. Una vita. Tiago Pinto ha poi il compito di sfoltire una rosa extra large, e anche quello inciderà parecchio sul mercato in entrata.

Tempo al tempo, dunque. I Friedkin e la dirigenza continuano a muoversi nel più assoluto silenzio, e per gli addetti ai lavori è molto difficile riuscire a capire quali sono i reali obiettivi della Roma sul mercato. Colloqui per Rui Patricio, Xhaka e Belotti ci sono stati, ma parallelamente si seguono altri obiettivi che non sono usciti sui giornali. Le sorprese perciò sono sempre dietro l’angolo. Senza frenesie: il mercato deve ancora entrare nel vivo.

Giallorossi.net – A. Fiorini