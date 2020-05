Roma, obiettivo Vertonghen con l’aiuto di Baldini

AS ROMA CALCIOMERCATO – Si chiama Jan Vertonghen, 33 anni, il possibile dopo Smalling per la Roma. Il club giallorosso, con l’aiuto di Franco Baldini, sta provando a prendere l’esperto centrale belga del Tottenham.

Lo racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), che scrive come il calciatore sia proprio il profilo che Petrachi sta cercando sul mercato: un difensore esperto, integro, e che arriverebbe a parametro zero.

La concorrenza però è tanta. Ecco perché resta aperta la pista Lovren e pure il sogno di trattenere Smalling. Restando in Premier proseguono i contatti per arrivare a Pedro, che però vuole 4 milioni di stipendio, e si continua a lavorare per far restare a Trigoria Mkhitaryan. Intanto continua il corteggiamento a Kean, grande amico di Zaniolo.

Fonte: Gazzetta dello Sport