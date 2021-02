Roma: Mkhitaryan dice sì, Raiola nì

AS ROMA NEWS – Si va verso la fumata bianca per il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan, ma ancora manca il via libera definitivo di Mino Raiola, l’agente dell’attaccante armeno. “Firma d’autore”, titola l’edizione odierna de Il Romanista, che parla di accordo ormai imminente.

Mkhitaryan si era convinto a dire di sì alla Roma dopo che sono scattate tutte le condizioni per il rinnovo automatico di contratto, ma il suo procuratore, Raiola per l’appunto, gli ha invece suggerito di prendere tempo prima di firmare con i giallorossi.

Alla base dello stallo, racconta il giornale, ci sarebbero anche delle commissioni non pagate all’agente che si è irrigidito. Ma a Trigoria sono tutti tranquilli e fiduciosi che l’accordo verrà raggiunto a breve: previsto un incontro con Tiago Pinto per la definitiva fumata bianca.

Fonte: Il Romanista