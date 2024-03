Roma, muscoli a pezzi: De Rossi in ansia

AS ROMA NEWS – L’euforia per l’abbondanza è finita. Ora dentro la Roma è ricominciata l‘ansia da infortunio muscolare. La pausa per le nazionali non è servita a mettere un freno alla serie negativa dei giallorossi, con l’infermeria tornata a essere affollatissima.

Guai in ogni reparto per un De Rossi in ansia: in difesa acciacchi non superati per Smalling, ancora ai box per una botta alla caviglia, e Ndicka, che ha saltato l’impegno della Costa d’Avorio per un affaticamento muscolare. Anche sulle fasce la coperta comincia a essere corta: Kristensen è fermo da giorni per una lesione, e Spinazzola gli sta facendo compagnia dopo un problema accusato nell’ultima giornata contro il Sassuolo.

A centrocampo, facendo i debiti scongiuri, la situazione è meno preoccupante: Bove è rientrato a Trigoria per una botta al piede, ma il suo stop dovrebbe essere di poco conto. Fa invece meno notizia la ricaduta di Renato Sanches, ormai ai margini del progetto giallorosso.

In attacco la situazione è decisamente più complessa: Dybala è ai box per una leggera lesione all’adduttore e va monitorato, Lukaku non è al top per un problema all’anca, ma è rimasto con il Belgio, Baldanzi ha lasciato il ritiro dell’under 21 azzurra per un indolenzimento muscolare. Ieri poi il patatrac: Sardar Azmoun si è fatto male giocando con l’Iran. E l’infortunio sembra piuttosto serio.

Al minuto 43 l’attaccante della Roma è scattato in profondità per raggiungere una palla filtrante e ha sentito una fitta al muscolo. Azmoun ha iniziato a zoppicare, poi si è accasciato a terra disperato, portandosi le mani sul volto. Il centravanti ha lasciato il campo, e nelle prossime ore effettuerà gli esami per valutare l’entità del problema.

Si spera in uno stiramento, ma si teme una lesione di secondo grado: in questo caso lo stop sarebbe di circa un mese, e Sardar salterebbe gli impegni del mese di aprile. Un bel guaio per De Rossi, che si ritroverebbe senza attaccante di scorta in un momento chiave della stagione. L’unica nota lieta è il rientro imminente di Abraham, che punta a scendere in campo per la partita di Europa League con il Milan: per avere però l’inglese al top della forma bisognerà avere pazienza.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

