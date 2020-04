Roma, nel mirino c’è Tomiyasu per la fascia destra

NOTIZIE AS ROMA CALCIO MERCATO – Se sarà rivoluzione, partirà dall’esterno. Perché la Roma, almeno sulla fascia destra di difesa, non ha un padrone da tempo.

Florenzi è destinato a non tornare a Trigoria, Zappacosta in bilico mentre Karsdorp e Bruno Peres dovrebbero salutare qualora si riuscisse a trovare per loro una sistemazione adeguata.

Per questo Petrachi si sta guardando intorno e, riporta l’edizione odierna de Il Tempo, ha messo nel mirino anche Takehiro Tomiyasu, 21 anni, difensore del Bologna e della nazionale giapponese. Il terzino ha disputato una buona stagione in Italia con 21 presenze tra campionato e Coppa Italia con due assist. È un classe ’98 che il Bologna ha blindato con un contratto fino al 2024. Ma se dovesse bussare la Roma sarebbe difficile dire di no.

Fonte: Il Tempo