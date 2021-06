Roma, non solo Xhaka: c’è un altro giocatore dell’Arsenal nel mirino di Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma di José Mourinho guarda ancora in casa Arsenal per il calciomercato estivo che sta scaldando i motori proprio in questi giorni.

Tra i principali candidati ad essere il primo acquisto dei giallorossi nell’era Mourinho c’è Granit Xhaka. Ma, secondo quanto riporta il portale spagnolo todosfichajes, lo Special One avrebbe messo gli occhi anche su un altro giocatore dei Gunners: Buyako Saka.

L’esterno mancino nigeriano di 19 anni ha ancora 3 anni di contratto con i londinesi, i quali difficilmente lascerebbero partire il giocatore inglese per meno di 60 milioni di euro. Ma il giocatore avrebbe stuzzicato l’interesse del tecnico e del gm portoghese della Roma.

Fonte: todosfichajes.com