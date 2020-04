Roma, obiettivo meno 40 milioni

NOTIZIE AS ROMA – Obiettivo 40. No, non sono i punti necessari per raggiungere la salvezza, ma i milioni da risparmiare dal monte ingaggi attraverso le cessioni e le trattative, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida).

Il primo nome è quello di Pastore, che pesa ben 8 milioni lordi annui fino al 2023. Poi c’è Nzonzi, ora al Rennes e che pesa 6 milioni annui fino al 2022. Il francese verrà riscattato solo in caso di qualificazione in Champions, ipotesi plausibile visto l’attuale terzo posto in campionato.

Infine ci sono Gonalons, Karsdorp e Olsen, che pesano rispettivamente 6 milioni, 4 milioni e 3 milioni lordi annui.

Fonte: Corriere dello Sport