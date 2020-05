Roma, ora Friedkin prepara il conto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non sottovalutate Pallotta perché lui non sottostima la Roma, neanche all’indomani della crisi finanziaria più terribile del secolo. Ma dall’altra parte c’è Friedkin che è tornato un interlocutore credibile per la cessione della società, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida).

Il sistema operativo delle negoziazioni, insomma, è ripartito. Se in autunno il magnate texano aveva deciso di stanziare 710 milioni virtuali, comprensivi dei debiti ora saliti a 278 milioni, ora è disposto a pagarne 220 ai quali vanno sommati i debiti e i 90 milioni necessari per la futura ricapitalizzazione.

Una cifra che però non soddisfa Pallotta, pienamente convinto che dopo la crisi il club ha tutte le carte in regola per valorizzarsi. La partita tra i due americani quindi è ancora tutta da giocare.

Fonte: Corriere dello Sport