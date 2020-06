Roma, Pedro a un passo. Scaricato Bonaventura

ULTIME CALCIOMERCATO AS ROMA – L’acquisto a parametro zero di Pedro, attaccante spagnolo che compirà 33 anni a luglio, sembra essere il primo rinforzo della Roma del prossimo campionato.

Tutti i giornali questa mattina sono allineati nello scrivere come l’accordo col calciatore sia ormai cosa fatta: l’esterno del Chelsea firmerà un biennale con opzione per il terzo a 3 milioni di euro a stagione. In Spagna ieri raccontavano come il giocatore preferisse tornare in patria, offrendosi a Siviglia, Valencia e Betis, ma i quotidiani italiani non sembrano essere dello stesso avviso.

Scaricato invece Giacomo Bonaventura, altro possibile obiettivo a parametro zero per il mercato di Petrachi. La Roma si è defilata, non essendo convinta dell’investimento su un altro giocatore di 30 anni che è reduce da qualche problema fisico di troppo. Il Torino al momento è l’ipotesi più accreditata per il calciatore del Milan.