Roma-Pedro, ripresi i contatti con la regia di Raiola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma riprende i contatti con Pedro, attaccante spagnolo in uscita dal Chelsea a parametro zero. Lo riferisce il giornalista Paolo Rocchetti.

Agenti e intermediari dell’esterno hanno riallacciato i colloqui col club giallorosso per provare a trovare l’intesa per il trasferimento del giocatore. Pedro era stato vicinissimo alla Roma già a gennaio, ma poi il Chelsea non aprì alla cessione.