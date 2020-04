Roma, per Gotze derby di mercato con la Lazio

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Sarà derby anche sul mercato. Per Mario Gotze infatti non c’è solo la Roma ma anche l’interesse della Lazio. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

I biancocelesti stanno progettando un colpo alla Klose. Il trequartista è in scadenza di contratto e ha già fatto sapere che non rinnoverà con il Borussia Dortmund e che vuole lasciare la Germania per provare un’avventura in un altro campionato. La Roma è stata la prima a pensare a lui (soprattutto se Mkhitaryan non dovesse essere restare) ma Lotito dalla sua ha la quasi certezza di partecipare alla Champions.

L’acquisto di Klose, nel 2011, pure lui a parametro zero, è stato uno dei colpi migliori del duo Lotito-Tare. Sicuramente il più rilevante a livello di immagine. Con Gotze vorrebbero ripetere un’operazione analoga. I nodi da sciogliere, per la Lazio, sono essenzialmente di natura economica (difficile che scenda sotto i 4 milioni netti, un ingaggio che al momento nessun calciatore della Lazio percepisce) e di natura fisica, visto che la sua carriera è stata costellata la problemi fisici.

