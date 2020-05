Roma, Petrachi traballa. Torna Massara?

AS ROMA NEWS – Il ruolo di Petrachi all’interno della Roma resta ancora in bilico. Il rapporto tra il direttore sportivo salentino e la dirigenza giallorossa scricchiola, e alcuni giornali nei giorni scorsi hanno parlato di calciatori che avrebbero perso fiducia in lui.

Stando a quanto riferisce il portale Tuttomercatoweb.com, a Trigoria potrebbe quindi tornare a lavorare una vecchia conoscenza di Pallotta, e cioè Ricky Massara, braccio destro di Walter Sabatini e suo erede prima e dopo l’arrivo di Monchi.

L’attuale direttore sportivo del Milan sta per lasciare il club rossonero visto l’imminente insediamento di Ralf Rangnick, con la Roma che dunque potrebbe essere pronta a riaccoglierlo come prossimo ds.

Fonte: Tuttomercatoweb.com