Roma, prima Pedro. Poi l’asse con Firenze

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – La Roma a caccia di offerte di mercato. L’emergenza Coronavirus e la crisi nel bilancio stanno obbligando il ds Petrachi a lavorare su una strategia fatta di prestiti, scambi e ingaggi a parametro zero, scrive oggi il Corriere dello Sport (J. Aliprandi).

Attenzione allora all’asse Roma-Firenze che può regalare gli scambi Spinazzola-Biraghi e Florenzi-Pezzella, un doppio affare che andrà studiato sulle cifre, così come quello tra i giallorossi e la Juventus per il passaggio di Mandragora a Trigoria e Cristante alla Continassa, con valutazioni dei due protagonisti di circa trenta milioni.

Si punta anche sul mercato degli svincolati, dove la priorità per l’attacco porta il nome di Pedro. L’attaccante potrebbe essere il rinforzo ideale nel reparto offensivo di Fonseca, pronto a fargli una chiamata non appena verranno intensificati i contatti. L’ex Barcellona ha un’offerta anche dall’Al Sadd dell’amico Xavi, ma l’idea di continuare a giocare in Europa lo stimola.

Fonte: Corriere dello Sport