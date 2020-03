Roma Radio: “Cessione a Friedkin? No comment, aspettiamo i comunicati ufficiali”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – No comment. Dai microfoni di Roma Radio oggi non si conferma né smentisce la voce dell’imminente cessione del club giallorosso a Dan Friedkin che ieri avrebbe messo nero su bianco l’accordo con James Pallotta.

“Si parla di questa ipotesi di una cessione della Roma a New York. Alessandro Austini e Filippo Biafora sono andati diretti su questa cosa. Parlavano di un comunicato che sarebbe stato promulgato prima dell’apertura della Borsa, ma così non è stato“, ha affermato David Rossi, speaker della radio ufficiale.

“Io non mi sento di smentire o confermare – ha proseguito -, noi siamo un organo della società e non possiamo proprio commentare. L’unica cosa che vi possiamo dire è che quando sarà ufficiale saremo i primi a leggere il comunicato.”

Qualcosa bolle in pentola, e chissà che presto non arrivi la tanto attesa fumata bianca. “Vedremo se sta andando in porto questa trattativa, che è l’unica certezza che c’è dato che c’è stato un comunicato settimane fa. Al momento non sappiamo nulla. In questi minuti Fienga era a Roma in sede all’Eur, quindi per quanto risulta a noi non c’è niente da commentare. Ma questo non esclude che a New York stia succedendo qualcosa, se dovesse succedere ve lo faremo sapere”, ha concluso David Rossi.

Fonte: Roma Radio