Roma, resta viva la pista Boga

AS ROMA NEWS – Non solo Pedro. La Roma resta vigile sul mercato e non perde di vista la pista che porta a Jeremie Boga, 23 anni, velocissimo attaccante del Sassuolo ma di proprietà del Chelsea. Lo riferisce il portale “Goal.com”.

L’esterno ivoriano dovrebbe tornare infatti ai Blues qualora versassero nelle casse del Sassuolo i 15 milioni stabiliti nel diritto di recompra. Ma difficilmente il giocatore rimarrà al Chelsea.

La Roma resta alla finestra, fortemente interessata al giocatore. Non è una novità che Fonseca stia cercando un rinforzo sulle corsie esterne considerando probabili gli addii di Perotti e Under.

Fonte: Goal.com