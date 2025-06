Roma, rivoluzione in attacco: Gasp vuole più gol e cambia tutto

Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, la Roma si prepara a cambiare pelle. Addio al “corto muso” che ha caratterizzato l’ultima stagione, chiusa con 56 gol realizzati (ben 22 in meno dell’Atalanta gasperiniana), e spazio a un progetto più offensivo. Il nuovo tecnico ha le idee chiare: serviranno più attaccanti, più alternative e, soprattutto, più reti. Il modulo resterà il suo fedele 3-4-2-1, ma gli interpreti davanti potrebbero cambiare radicalmente.

Lucca in pole, ma il mercato è tutto da scrivere

Il primo nome sulla lista è quello di Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese già cercato da Gasperini a gennaio. Piace per fisicità, potenziale e duttilità. La valutazione parte da 20-25 milioni, ma la Roma potrebbe inserire Tommaso Baldanzi come contropartita tecnica, profilo gradito ai friulani. Difficile invece pensare a un doppio colpo con Krstovic del Lecce, altra punta seguita ma considerata alternativa più che complemento.

Il nodo Dovbyk e il rebus Dybala

Chi rischia grosso è Artem Dovbyk, autore di 17 reti stagionali ma giudicato poco adatto da Gasperini. L’ucraino non accetterà un ruolo da riserva e attende segnali chiari. Il suo contratto fino al 2028 e il costo d’acquisto (38,5 milioni) impongono riflessioni strategiche: la Roma non può svenderlo, ma l’ipotesi cessione non è più un tabù. Il Betis Siviglia ha sondato il terreno, ma senza affondi concreti.

Discorso analogo per Shomurodov, rientrato nella lista degli esuberi nonostante il rinnovo fino al 2027, utile solo per ammortizzare l’eventuale cessione. Invece Tammy Abraham, al rientro dopo l’infortunio, potrebbe restare almeno fino a gennaio per giocarsi le sue carte. Intoccabile per ora Soulé, considerato un tassello fondamentale del nuovo corso.

La situazione più delicata riguarda però Paulo Dybala: in vacanza, il fantasista argentino dovrà discutere a breve del suo futuro con la società. La clausola da 12 milioni valida per l’estero incombe, ma molto dipenderà dal ruolo che Gasp vorrà ritagliargli.

Le idee ci sono, i soldi meno

Nonostante le rassicurazioni ricevute, Gasperini sa bene che i paletti del Fair Play Finanziario non permetteranno colpi a effetto senza cessioni eccellenti. Per questo motivo la Roma si muoverà con attenzione, valutando anche profili in scadenza o a basso costo. La rivoluzione offensiva è cominciata, ma per completarla serviranno equilibrio, intuizioni e qualche sacrificio eccellente.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport