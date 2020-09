Roma, rivoluzione in difesa: via Jesus e Fazio, in arrivo tre rinforzi

AS ROMA NEWS – La rivoluzione giallorossa parte dalla difesa. Fonseca ha deciso, scrive la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli): si andrà avanti con la difesa a tre anche per il prossimo anno. E con Cetin ceduto al Verona, Juan Jesus vicinissimo al Genoa, e Fazio corteggiato da diverse squadre (Villarreal, Fiorentina e Cagliari in corsa per l’argentino), la Roma dovrà fare un vero e proprio restylng lì dietro.

La batteria dei centrali dovrà essere formata da cinque elementi, e considerate le cessioni degli esuberi, al momento Fonseca avrebbe a disposizione i soli Mancini e Ibanez. Troppo poco. Ecco perché, aggiunge Il Messaggero (S. Carina), il piano di Fienga e De Sanctis prevede l’acquisto di ben tre difensori.

Il primo obiettivo resta Smalling, ma le parti sono ancora distanti: lo United non scende dalla richiesta iniziale di 20 milioni, la Roma non sale dai 14. Fienga, racconta la Gazzetta, proverà fino alla fine a portarlo a casa, in caso contrario si virerà forte su uno dei due profili considerati alternativi: Maksimovic del Napoli e Papastathopoulos dell’Arsenal. Sono entrambi in scadenza di contratto a giugno prossimo, in ambedue i casi si può provare a strappare un buon prezzo.

Gli altri due rinforzi saranno più giovani e di prospettiva: il primo nome su cui la Roma sta lavorando è l’argentino Patricio Nehuen Perez, classe 2000, di proprietà dell’Atletico Madrid che la scorsa stagione ha giocato con il Famalicao nella Liga portoghese. Perez ha anche una discreta personalità e a Roma potrebbe arrivare con la formula del prestito, con diritto di riscatto a 8-10 milioni di euro. Arriverebbe per allungare il reparto dei centrali, è ovvio, ma sarebbe comunque una scelta considerata di qualità.

L’altro difensore su cui si sta seriamente ragionando, racconta Il Messaggero, è un altro argentino: si tratta di Marcos Senesi, classe 97, ex San Lorenzo e ora al Feyenoord al quale è bastato il primo anno in Olanda (tra l’altro nemmeno concluso per il Covid-19) per essere premiato come miglior difensore dell’Eredivisie. Centrale mancino, abile nel gioco aereo e nell’impostazione, ha concluso la scorsa stagione con 16 presenze e 1 gol. E’ stato proposto sia alla Roma che al Napoli, e a valutazione si aggira sui 15 milioni.

