ROMA-SAMPDORIA, i convocati di Fonseca: out Jesus, Santon e Cetin. Sky Sport: “Scelta tecnica”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Paulo Fonseca ha appena diramato l’elenco dei convocati per Roma-Sampdoria, match di campionato che si giocherà questa sera ore 21:45 allo stadio Olimpico. Di seguito la lista completa:

Portieri:

Cardinali

Fuzato

Mirante

Difensori:

Zappacosta

Smalling

Kolarov

Fazio

Mancini

Peres

Spinazzola

Ibanez

Centrocampisti:

Cristante

Pellegrini

Perotti

Villar

Veretout

Pastore

Diawara

Mkhitaryan

Attaccanti:

Dzeko

Ünder

Kalinic

Perez

Kluivert

Stando a quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport, Cetin, Juan Jesus e Santon non sono stati convocati da Fonseca per scelta tecnica e non per problemi fisici.