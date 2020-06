Roma-Sampdoria, le probabili formazioni dei quotidiani: tocca a Zappacosta e Perez, Fazio favorito su Mancini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si riparte. Questa sera Roma e Sampdoria si affrontano allo stadio Olimpico nel match che segna la ripresa del campionato per i giallorossi. C’è molta curiosità sulle scelte di Fonseca e sugli uomini che deciderà di mandare in campo.

I ballottaggi aperti sono prevalentemente sulla corsia destra, sia in attacco che in difesa: Zappacosta e Carlez Perez partono in vantaggio su Bruno Peres e Under. Fazio favorito su Mancini accanto a Smalling, ma c’è chi punta su Ibanez. Queste le probabili formazioni che vengono ipotizzate oggi dai principali quotidiani:

IL MESSAGGERO (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

IL TEMPO (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

LA REPUBBLICA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Diawara; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

LEGGO (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Diawara; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.