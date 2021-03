Roma, Sarri l’identikit ideale per costruire un progetto vincente

AS ROMA CALCIOMERCATO – Dopo tanti anni di allenatori usa e getta, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), potrebbe essere arrivato il momento di costruire un progetto solido e duraturo affidandosi ad un tecnico “di nome” come Maurizio Sarri.

L’allenatore toscano era già pronto a dire di sì ai giallorosso già lo scorso inverno, quando la posizione di Fonseca si era fatta pericolante: Sarri, restio a prendere una squadra in corsa, aveva fatto sapere che per la Roma avrebbe fatto un’eccezione. Questo a dimostrazione di quanto l’allenatore sia intrigato dalla piazza capitolina e dai giocatori con cui lavorare.

E Allegri? Più difficile. Per Max la Roma sarebbe una seconda scelta, scrive Il Messaggero gelando gli entusiasmi di chi vedrebbe nell’ex allenatore di Juve e Milan il sogno più grande per la panchina del prossimo anno. Gli altri nomi usciti in questi giorni, da Amorim a Conceicao, sono tutti tecnici rampanti e di talento, ma ripercorrere in estate un cammino già battuto rischia di incrinare il consenso unanime di cui ora godono i Friedkin.

Regalare ad un nuovo progetto la garanzia tecnica di un allenatore come Sarri, permetterebbe alla società di dotarsi di un ombrello a fronte di possibili difficoltà iniziali. L’ex tecnico di Juve e Chelsea rappresenta l’identikit ideale: vincente (scudetto+Europa League), conosce il nostro campionato, ha lavorato già in una piazza simile a Roma (Napoli), regala un calcio offensivo. Poi è chiaro: il toscano nel lungo periodo da non solo non basterebbe. Oltre alla green-line di Pinto, servono calciatori già pronti.

Fonte: Il Messaggero