ROMA-SASSUOLO, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – L’emergenza in difesa della Roma coinvolge anche il centrocampo e domani, contro il Sassuolo, Fonseca dovrà riconfermare quasi per la metà la squadra vista contro il Young Boys. In porta tornerà Mirante, ma il reparto arretrato dovrebbe essere formato ancora da Ibanez, Cristante e Juan Jesus, a meno che l’allenatore non decida di mandare in campo uno tra Fazio e Kumbulla al posto del brasiliano ex Inter.

A centrocampo l’altro dubbio da sciogliere: giocheranno due tra Villar, Pellegrini e Diawara: lo spagnolo è quello apparso più in forma, mentre il guineano è ancora non al meglio (così come l’azzurro) e soprattutto ha giocato tutti e novanta i minuti giovedì scorso. Al momento dunque la coppia Pellegrini-Villar parte leggermente favorita.

Per il resto poche incertezze: sulle fasce torneranno ad agire Karsdorp e Spinazzola, mentre Pedro e Mkhitaryan saranno da supporto a Dzeko. Carles Perez e Borja Mayoral torneranno in panchina, ma scalpitano: in coppa hanno chiaramente dimostrato di essere in grande condizione.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Sassuolo, decima giornata del campionato di Serie A che si giocherà domani pomeriggio ore 15 allo Stadio Olimpico, diretta tv su Sky Sport:

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Ibanez, Cristante, Juan Jesus, Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori

Giallorossi.net – Andrea Fiorini