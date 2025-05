Roma, scatta l’operazione Gasp: ecco i primi nomi per la nuova rivoluzione tattica

La rivoluzione targata Gian Piero Gasperini è già cominciata a Trigoria. Con l’arrivo del tecnico piemontese, la Roma ha imboccato una direzione chiara: plasmare la squadra secondo i dettami del “Gaspensiero”, fatto di intensità, verticalità e uomini funzionali prima ancora che altisonanti. Un cambio di rotta netto, dove ogni innesto dovrà rispondere a criteri precisi: spirito da gladiatore e adattabilità al 3-4-2-1 che accompagnerà il nuovo corso.

Difesa da rifare: ritorni, addii e nuove piste

La priorità è chiara: servono almeno due nuovi centrali difensivi. Con Hummels già con le valigie e Hermoso lontano dal rientro, Ghisolfi è al lavoro per ridisegnare la retroguardia. Kumbulla farà ritorno dall’Espanyol e sarà valutato in ritiro, ma la Roma sonda anche altre piste: in pole c’è Edvin Kurtulus, 25enne svedese del Ludogorets, già attenzionato nei giorni scorsi. Piacciono anche Bijol dell’Udinese, per cui però i friulani chiedono almeno 25 milioni, e Nicolò Bertola, giovane dello Spezia in scadenza di contratto. Attenzione anche a Simic e Kossounou, che lascerà l’Atalanta per rientrare al Bayer Leverkusen: due nomi graditi al tecnico.

Lucca-Gasp, storia d’amore mai nata

Nel reparto offensivo ci sarà una mezza rivoluzione. Dovbyk è in bilico, Shomurodov non convince e Abraham potrebbe guadagnarsi un’ultima occasione. In questo contesto, Lorenzo Lucca è il profilo che mette tutti d’accordo: Gasperini lo corteggia dai tempi dell’Atalanta e potrebbe finalmente allenarlo nella Capitale. Il centravanti friulano è perfetto per il sistema del tecnico, ma la Roma valuta anche alternative meno “fisiche” come Igor Paixao del Feyenoord e Giacomo Raspadori del Napoli.

Il sogno Frattesi e il rebus esterni

A centrocampo, l’obiettivo dichiarato è Davide Frattesi. Il ritorno del romano resta il sogno del club, che spera in un incastro favorevole dopo il Mondiale per Club. Piace da tempo e con Gasperini potrebbe diventare centrale nel progetto. Sulle fasce, invece, il tecnico chiede un profilo alla Gosens, e proprio l’ex Atalanta oggi alla Fiorentina è in cima alla lista dei desideri. Più difficile il riscatto di Saelemaekers, frenato dai vincoli del settlement agreement.

Scadenze utili: Roma vigile sui parametri zero

Con un occhio al bilancio, Ghisolfi monitora anche il mercato degli svincolati: oltre a Bertola, piacciono Thomas Partey dell’Arsenal e Angel Gomes, trequartista in uscita dal Lille. Su quest’ultimo c’è anche il Marsiglia di De Zerbi. I profili in scadenza rappresentano una risorsa preziosa per rinforzare la rosa senza sforare i limiti imposti dall’UEFA.

L’impressione è che la Roma sia già entrata in modalità Gasperini: idee chiare, liste già pronte, e la volontà di non perdere tempo. Perché il nuovo corso parte da una certezza: non è tempo di star, ma di uomini da battaglia.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport