Roma sconfitta ma con le attenuanti: le assenze pesano

AS ROMA NEWS – Una discreta Roma sul piano del gioco che però ha difficoltà offensive e che subisce ancora troppi gol, specie quando affronta squadre di un certo livello. E’ questa la sintesi che arriva oggi dai principali quotidiani in edicola.

La sconfitta dell’Allianz Stadium non viene vissuta come un dramma, perchè la squadra non ha sfigurato contro la Juventus. Ma la Roma si conferma una squadra che non riesce a superare i suoi limiti: per il Corriere della Sera (L. Valdiserri) pesano troppo le assenze di Smalling, Pellegrini e Dzeko, che era in panchina e che probabilmente non andava tenuto fuori dal match.

Inoltre ai giallorossi mancavano anche Pedro, Zaniolo ed El Shaarawy, giocatori che avrebbero potuto fare la differenza anche subentrando dalla panchina. Insomma, la Roma ha le sue attenuanti. L’obiettivo di Fonseca resta il quarto posto. Non è uomo da promesse o utopie, proprio per questo dovrà essere giudicato solo per i risultati.

Fonte: Corriere della Sera