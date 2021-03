ROMA-SHAKHTAR DONETSK 3-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma asfalta lo Shakhtar Donetsk nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League vincendo all’Olimpico per 3 a 0. Super Pellegrini trascina i suoi, grande prova anche di Mancini. Male solo Borja Mayoral, deludente anche stasera.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 7 – In crescita. Bravissimo nell’uscita bassa su Moraes nel primo tempo. Nella ripresa attento su Tetè.

Mancini 7,5 – Randella bene i suoi avversari senza concedere spazi. Segna anche oggi, dimostrando di essere bravissimo nel gioco areo sui piazzati.

Cristante 7 – Fonseca lo preferisce a Smalling lasciando tutti un po’ perplessi. Ma Bryan gioca una bella partita, uscendo a testa alta dal campo.

Kumbulla 7 – Solidissimo. Sempre attento e puntuale nelle chiusure. Molto positivo.

Karsdorp 6,5 – Difensivamente discreto, ci mette anche quel pizzico di cattiveria che non guasta.

Diawara 6,5 – Buon primo tempo, fa le cose semplici, senza strafare. Dal 78′ Ibanez 6 – Buono il suo ingresso in campo, veloce nelle coperture.

Villar 6,5 – Una delizia per gli occhi quando accarezza il pallone e va via nello stretto. Nel secondo tempo perde un pallone di troppo, ma si fa perdonare per impegno.

Spinazzola 6,5 – Dodò è un avversario scomodo, e lui nel primo tempo non riesce mai ad andargli via. Nella ripresa diventa più efficace. Dal 78′ Bruno Peres sv.

Pedro 6,5 – Serve un assist pregevole per il vantaggio giallorosso. Nel secondo tempo ha un piccolo battibecco con Fonseca e il mister lo toglie dal campo. Dal 61′ El Shaarawy 6,5 – Brutto ingresso in campo: sbaglia un gol facile e qualche altro pallone piuttosto semplice. Non si perde d’animo e si riscatta alla grande, segnando un gol pregevole. Lodevole l’impegno nei ripiegamenti difensivi.

Pellegrini 7,5 – Sblocca il match con un bel gol, sia per il taglio centrale che per la conclusione. Gioca a tutto campo per la squadra. Offre un grande assist a El Shaarawy che viene clamorosamente sprecato. Capitano. Dal 78′ Carles Perez sv.

Mkhitaryan 6 – Avvia l’azione del gol di Pellegrini. Sfiora la rete con un bel lob dalla distanza. Poi un infortunio lo costringe ad uscire. Dal 35′ Borja Mayoral 5 – Involuzione preoccupante. Non si vede per quasi mezz’ora, poi alla prima occasione fallisce in maniera imbarazzante una palla facile.

PAULO FONSECA 7,5 – La sua Roma ha giocato una partita di grande livello, per mentalità e maturità. Il risultato è di prestigio contro un avversaria scomoda, i quarti di finale sono a un passo e la trasferta in Ucraina sarà di sicuro meno dispendiosa del previsto.

